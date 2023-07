Detenen un exmilitar per la seva suposada vinculació amb la desaparició dels 43 estudiants d'Ayotzinapa

MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exmilitar Francisco Narváez Pérez ha estat detingut aquest dijous a la ciutat mexicana de Querétaro, al centre del país nord-americà, per la seva suposada vinculació amb la desaparició dels 43 estudiants de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

Amb aquesta detenció, la Fiscalia General de la República ha assolit la detenció de deu militars de les 16 ordres de captures emeses en referència a casos de desaparició forçada en aquest cas.

Segons el Registre Nacional de Detencions, el detingut va ser localitzat dimarts passat, 11 de juliol, quan va ser traslladat davant la jutgessa Raquel Ivette Duarte, del Segon Districte en Processos Penals Federals en Toluca, estat de Mèxic, que va emetre l'ordre.

Narváez Pérez va sortir de l'Exèrcit a l'octubre de 2015, just un any després del succés dels estudiants. Per això, a diferència dels militars que han estat arrestats en actiu i que romanen en presons militars, l'exmilitar ha estat internat en un Centre Federal de Readaptació Social.

Els 43 joves van desaparèixer la nit del 26 al 27 de setembre de 2014 als afores d'Iguala, fet que ha simbolitzat durant anys la impunitat dels grups armats i la seva connivència amb institucions públiques.

La Comissió per a la Veritat i Accés a la Justícia del cas Ayotzinapa veu impossible a hores d'ara que els joves puguin seguir amb vida, i el Govern mexicà els va donar per morts a l'agost de 2022. Fins al moment només s'han identificat restes de tres dels 43 desapareguts.