MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Geològic d'Estats Units ha declarat un sisme de magnitud 7,3 en la costa del sud-oest de Mèxic, seguit de set rèpliques, la més gran de 6,4, sense que fins al moment hi hagi constància de víctimes o danys de consideració i s'hagi desactivat l'alerta de tsunami per a Mèxic i Guatemala.
El sisme, registrat sobre les 16.48, hora a l'Espanya peninsular i Balears, i amb hipocentre a uns 10 quilòmetres de profunditat afecta particularment a Puerto Madero, un important port i ciutat pesquera del Pacífic, situat a uns 13 quilòmetres de la frontera amb Guatemala.
En la seva última actualització, l'Agència de Meteorologia de Chiapas ha informat que el risc de tsunami per a les costes de Mèxic i Centreamèrica "ha conclòs". "Esperem que només es mantinguin corrents forts en costes de Mèxic i Centreamèrica", ha afegit, incidint que es poden reprendre activitats en el litoral, però extremant les precaucions.
En una primera valoració, el secretari de la Marina mexicana, l'almirall Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estimat que ara com ara no hi ha constància de "afectacions greus" pel tremolor, encara que ha recomanat als residents que extremin precaucions perquè s'espera una pujada de les aigües costaneres entorn de mig metre però, d'altra banda "no hi ha cap problema".
La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, tampoc té constància de víctimes o destrucció després de les seves primeres converses amb els governadors de Chiapas i Tabasco, "estats que no reporten danys fins al moment".
"La Secretaria de Marina recomana no apropar-se a aquestes platges en les properes sis hores per risc de tsunami. És important seguir les recomanacions de Protecció Civil", ha declarat Sheinbaum en la seva primera valoració en xarxes socials.