Mèxic busca en aigües del Carib dues embarcacions d'ajuda humanitària amb destinació Cuba

MADRID, 27 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats mexicanes han activat les tasques de recerca i rescat del Pla Marina amb l'objectiu de localitzar en el mar Carib dues embarcacions amb ajuda humanitària que van salpar el passat 20 de març des de l'Illa Mujeres, a l'estat mexicà del Carib de Quintana Roo, amb destinació a l'Havana, Cuba.
Es tracta de dues embarcacions tipus veler amb nou tripulants de diferents nacionalitats, segons ha informat aquest dijous per la nit el Govern de Mèxic en una nota de premsa sobre la referida activació del pla per part de la Secretaria de Marina, a través de l'Armada de Mèxic en funcions de Guàrdia Costanera.
Segons ha explicat l'Executiu mexicà, aquestes embarcacions tenien previst arribar entre els dies 24 i 25 de març, per la qual cosa "de forma immediata" van ser activats els protocols corresponents a aquestes situacions, en compliment amb la responsabilitat del país de "salvaguardar la vida humana al mar".