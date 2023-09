Ascendeixen a vuit els morts per una riuada a l'estat mexicà de Jalisco

MADRID, 26 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats mexicanes han ascendit a vuit el nombre de morts per una crescuda del rierol El Jalocote a Autlán de Navarro, que forma part de l'estat de Jalisco, que també ha deixat sis desapareguts.

L'Unitat Estatal de Protecció Civil i Bombers de Jalisco ha informat del rescat de tres persones que van ser arrossegades pel corrent.

A més, s'ha notificat la destrucció de quatre habitatges, dos ponts pels vianants i tres guals, mentre que unes 50 cases es troben en revisió, segons ha informat el portal de notícies Animal Político.

El governador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha anunciat la mobilització de personal de Protecció Civil de diferents regions, així com efectius de Creu Roja i personal de Protecció Civil de Ciutat Guzmán, Cihuatlán i Guadalajara que utilitzen mitjans canins i drons per agilitar la cerca.

"Actualment, el rierol ja no es troba crescut, però continua amb gran afluència d'aigua. Per això, si viviu al municipi, o esteu per la zona afectada, manteniu-vos pendents de les recomanacions oficials i reporteu qualsevol emergència al 9-1-1", ha apuntat Alfaro.