Mèxic anuncia el tancament indefinit de la seva Ambaixada a l'Equador i l'evacuació del personal diplomàtic

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Relacions Exteriors mexicana, Alicia Bárcena, ha anunciat aquest dissabte que l'Ambaixada de Mèxic a l'Equador "romandrà tancada indefinidament" i que el Ministeri "evacuarà tot el personal diplomàtic i els seus familiars" del país aquest diumenge.

"Per instruccions del president Andrés Manuel López Obrador, la secretària de Relacions Exteriors, Alicia Bárcena Ibarra, coordina la tornada del personal diplomàtic acreditat a l'Equador, juntament amb les seves famílies, després del violent atac perpetrat per la policia de l'Equador a l'Ambaixada de Mèxic divendres 5 d'abril a la nit", ha informat Exteriors en un comunicat de premsa.

Així, un total de 18 persones viatjaran aquest diumenge en un vol comercial de l'Equador a Ciutat de Mèxic, segons la nota en la qual Bárcena ha agraït el suport que "una gran quantitat de països amics i aliats" han brindat a les autoritats mexicanes "per vetllar per la integritat" del seu personal diplomàtic, i ha assegurat que "els acompanyaran en el recorregut fins a l'aeroport a la ciutat de Quito".

Després de l'evacuació dels seus treballadors a Equador, l'Ambaixada i els serveis consulars de Mèxic en aquest país romandran tancats indefinidament.

"Estem pendents dels diplomàtics de la nostra pàtria, no estan sols. Han donat mostra de dignitat, com va quedar de manifest amb l'actitud de Raquel Serur, la nostra ambaixadora, i de Roberto Canseco, cap de Cancelleria de l'ambaixada", ha manifestat López Obrador.

Per la seva banda, Bárcena ha promès "vetllar per la seguretat i el respecte als drets" dels seus compatriotes i ha afirmat que "la comunitat mexicana i empresarial que radica a l'Equador podrà rebre assistència a través del Sistema de Registre per a Persones Mexicanes a l'Exterior (SIRME), igual que de les ambaixades mexicanes a Xile, Colòmbia i el Perú".

Aquestes declaracions arriben després que "policies de l'Equador van entrar per la força" a l'Ambaixada de Mèxic i "es van emportar detingut l'exvicepresident del país Jorge Glas Espinel, que estava refugiat i tramitant asil per la persecució i l'assetjament que enfronta.

Glas, cal recordar, era des de mitjans de desembre a la seu diplomàtica mexicana, on va ingressar argumentant que temia per la seguretat i llibertat personal. L'Ambaixada el va acollir com a hoste i els seus advocats ja van informar fa setmanes que havien entregat una sol·licitud formal per a la comanda d'asil polític.

Aquesta maniobra de l'exvicepresident es va produir després que la Policia Nacional en va ordenar la detenció per prestar declaració davant la Fiscalia pel cas de possible malversació de cabals públics en la reconstrucció de la província de Manabí després del terratrèmol del 2016, que va deixar més de 670 morts.

Després de la declaració com a 'persona non grata' a l'ambaixadora mexicana a Quito i la seva posterior expulsió del país, el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va anunciar que el seu país concediria finalment asil polític a qui va ser vicepresident de l'Equador amb Rafael Correa durant deu anys, el detonant d'aquesta crisi diplomàtica que ha esclatat amb l'entrada de la policia equatoriana a l'Ambaixada de Mèxic.