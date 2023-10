Mèxic.- Almenys nou morts pel despreniment del sostre d'una església de Tamaulipas (Mèxic)

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El recompte de víctimes a causa de l'esfondrament del sostre d'una església situada a la ciutat mexicana de Madero, a l'estat de Tamaulipas (nord-est), ha pujat a deu morts i 60 ferits, segons han confirmat aquest dilluns les autoritats del país nord-americà.

"Malauradament, es reporta la xifra de deu morts i 60 ferits, dels quals 23 estan hospitalitzats, dos amb ferides greus", ha assenyalat la Secretaria de Seguretat Pública de Tamaulipas en un missatge a través de la xarxa social X.

Així mateix, ha manifestat que al lloc dels fets hi ha arribat personal de l'Equip de Cerca i Rescat Urbà de la Secretaria de Marina per "donar suport a les tasques de rescat", i alhora ha avançat que aviat donarà més informació sobre el succés.

El governador de l'estat, Américo Villarreal, que ha lamentat els fets a través del seu perfil d'X, ha anunciat que s'ha traslladat al lloc de l'incident per donar suport a les tasques de rescat. "Serem a prop de cada acció que aquesta lamentable tragèdia requereixi", ha reblat.

El sostre de l'església Santa Cruz ha caigut a les 14.18 hores (hora local) mentre s'oficiava una missa, segons els informes preliminars, per un defecte en l'estructura. No obstant això, a hores d'ara no se sap el nombre exacte de persones que es troben sota la runa, malgrat que la Secretaria de la Defensa Nacional apunta a entre 30 i 40 persones, informa el diari mexicà 'Milenio'.

La diòcesi de Tampico, a través d'un vídeo publicat a Facebook, ha promès proporcionar més informació "quan" sigui possible sobre el rescat de les persones que estan atrapades.