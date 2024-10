Mèxic afirma que les relacions amb Espanya "continuen" després de l'exclusió del rei de la presa de possessió

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Exteriors de Mèxic, Juan Ramón de la Fuente, ha afirmat aquest dimarts que les relacions amb Espanya "continuen" després de la polèmica sorgida entre tots dos països arran l'exclusió del rei Felip VI de la presa de possessió de la nova presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en recordar que el monarca no havia demanat perdó per la conquesta d'Amèrica.

"De caràcter comercial, turístic, cultural, científic, esportiu, aquestes continuen. Seguiran desenvolupant-se perquè aquesta és la naturalesa. A més, el poble de Mèxic, és un poble que sempre ha estat hospitalari i amistós", ha afirmat De la Fuente en referència a Espanya durant una compareixença al Senat, segons el portal de notícies mexicà Animal Político.

A més, ha assegurat que no ha existit un desfavor internacional cap a Sheinbaum després que Espanya es negués a assistir a l'esmentat acte en resposta a l'exclusió de Felip VI.

"No els vaig a dir jo les xifres dels caps d'Estat que van venir a altres preses de possessió en el passat, però no confonguin sisplau els caps de delegació acreditats amb els caps de Govern, perquè aquesta és una condició elemental. Fixin-se vostès que, per exemple, a la presa de possessió de la presidenta Sheinbaum van venir acreditadament 105 delegacions", ha afegit.