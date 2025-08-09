Mèxic aclareix que no acceptarà l'ús de tropes dels EUA al seu territori en la lluita contra el narcotràfic

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Exteriors de Mèxic ha aclarit aquest dissabte que el país llatinoamericà "no acceptarà la participació de forces militars dels Estats Units al seu territori" després de l'ordre executiva signada pel president nord-americà, Donald Trump, que autoritza l'ús de la força militar sobre els cartells del narcotràfic.
"Mèxic i els Estats Units coincidim que la col·laboració entre els nostres països es dona amb respecte estricte a les nostres sobiranies", ha assenyalat en un comunicat en el qual afegeix que la cooperació bilateral es basa "en els principis de confiança mútua, responsabilitat compartida, igualtat sobirana, respecte a la integritat territorial i cooperació sense subordinació".
Així mateix, ha indicat que el país llatinoamericà ja té una estratègia de seguretat nacional "per construir la pau amb justícia a partir de l'atenció a les causes estructurals que propicien la violència i avançar que hi hagi zero impunitat".
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha descartat en una roda de premsa que Washington tingui cap intenció de perpetrar una "invasió" sobre el país i ha aclarit que l'ordre només s'aplica "a l'interior dels Estats Units".
El Govern nord-americà ha endurit des de la tornada de Trump al gener a la Casa Blanca les mesures sobre els càrtels a cop de sancions directes i d'amenaces sobre països com Mèxic els quals ha arribat a acusar de no fer prou per contenir el tràfic de migrants i de substàncies il·legals com el fentanil.