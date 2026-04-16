Metsola reivindica el Papa com a "brúixola moral" i el convida a l'Eurocambra

BRUSSEL·LES 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha convidat el papa Lleó XIV a intervenir en una sessió plenària de l'Eurocambra a Estrasburg (França) després d'haver estat objecte de crítiques per part del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, en haver-se pronunciat en contra de la guerra a l'Iran.
En un missatge a les xarxes socials, Metsola ha enaltit la figura del pontífex com "un símbol de coratge moral i claredat" en un moment en què "aquestes brúixoles són cada vegada més necessàries", després de subratllar que la seva veu és "escoltada, apreciada i respectada" per europeus "de totes les fes i de cap".
Per aquest motiu, s'ha posat en contacte amb el Vaticà per reafirmar la seva invitació al sant pare a participar en una sessió plenària del Parlament Europeu. "Esperem donar-li la benvinguda en un futur pròxim i poder escoltar el seu missatge per a Europa", ha afegit.
La invitació de Metsola té lloc després que el màxim representant de la Santa Seu es pronunciés dimecres passat en contra de les hostilitats a l'Iran, quan va lamentar la "violència i devastació" i el "clima generalitzat d'odi i por".
Després d'això, Trump va carregar contra el pontífex en assegurar que "no entén" què passa amb l'Iran. "No en té ni idea del que està passant. No entén que 42.000 manifestants van morir a l'Iran el mes passat", va sentenciar en un missatge a les xarxes socials.