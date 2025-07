Metges palestins denuncien 34 morts i més de 160 ferits per trets israelians en un repartiment d'ajuda

Moiz Salhi/APA Images via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Metges palestins de Gaza han constatat almenys 34 morts i més de 160 ferits després de, denuncien, un nou atac israelià contra una multitud concentrada aquest diumenge al voltant d'un lloc de repartiment d'ajuda de la Fundació Humanitària per a Gaza (GHF) al nord de l'enclavament palestí.

El tiroteig, expliquen fonts mèdiques de l'hospital Al-Shifa a l'agència palestina Sanad, ha passat en el lloc que té la GHF a la zona de Zikim. Al-Shifa ha rebut almenys 34 morts i 70 ferits mentre que l'hospital de campanya d'Al-Saraya que opera la Mitja Lluna Roja Palestina n'ha rebut 95 més.

La GHF va haver de sortir aquest passat dissabte a desmentir la seva implicació un altre incident que va deixar més d'una trentena de morts entorn d'un altre dels seus centres de distribució d'ajuda, aquesta vegada al sud de Gaza, si bé va confirmar "activitat de les Forces de Defensa d'Israel" encara que "a diversos quilòmetres del centre de distribució d'ajuda humanitària més pròxim" i hores abans de la seva obertura.

"Hem advertit repetidament els que busquen ajuda que no es desplacin als nostres centres durant la nit ni a primeres hores del matí", va afegir en un missatge publicat a X.

L'organització israeliana-nord-americana, qüestionada per l'ONU per la seva ineficàcia i absència de neutralitat, va tornar a insistir a les Nacions Unides que comprometi el seu suport i la utilitzi per lliurar l'ajuda humanitària internacional que roman en espera a la frontera de Gaza pel bloqueig en vigor d'Israel.