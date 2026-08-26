Meta acorda pagar 18.000 milions per resoldre el judici sobre el dany que fan les xarxes socials als adolescents

Patrick Pleul/dpa - Arxiu
MADRID 26 ago. (Portaltic/EP) -
Meta ha arribat a un acord amb un grup de fiscals generals dels Estats Units per evitar continuar amb el judici pel disseny addictiu de les xarxes socials, pel qual es compromet a pagar prop de 18.000 milions de dòlars (uns 15.400 milions d'euros) i a incorporar mesures per defecte que protegeixin els adolescents que es converteixin en un estàndard per a la indústria.
La companyia tecnològica ha aconseguit aquest dimecres un acord amb 52 fiscals generals de tot el territori estadounidenc quan afronta la segona setmana del judici sobre el disseny addictiu de les seves xarxes socials, Facebook i Instagram, en el qual s'analitza el paper que tenen mecàniques com la navegació sense límit per publicacions, les notificacions i les recomanacions de contingut, en el benestar dels adolescents.
Segons explica en un comunicat, l'acord es refereix la implementació de mesures de seguretat destinades als usuaris menors de 18 anys, que incloen controls estrictes sobre el temps que passen els adolescents a les xarxes socials que no es puguin desactivar, bloquejos predeterminats durant la nit i notificacions silenciades en horari escolar.
També contempla el pagament d'uns 18.000 milions de dòlars, que es distribuiran en quotes anuals al llarg d'un període de deu anys. D'aquesta quantitat, el 70 per cent es lliurarà als estats participants per a la promoció d'iniciatives de seguretat juvenil.
El 30 per cent restant estarà vinculat a la participació de YouTube i TikTok en la implementació de mesures de seguretat que limitin el temps d'ús dels menors i en l'aportació d'una quantitat equivalent a aquesta xifra per part d'ambdues companyies.
Es tracta d'una xifra notablement menor que els 1,4 bilions de dòlars que a l'inici del judici s'estimava que podien reclamar els fiscals generals a Meta i que ja llavors va qualificar de "desgavell" i sense precedents. No obstant això, l'acord necessita l'aprovació del jutge.