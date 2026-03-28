Un mes de guerra: Trump combina la força i la diplomàcia sense que s'entrevegui final al conflicte

MADRID 28 març (EUROPA PRESS) -
La guerra a Iran iniciada per l'ofensiva sorpresa d'Estats Units i Israel el passat 28 de febrer compleix un mes quan el president Donald Trump ha donat un gir i planteja ara rellançar negociacions per a un acord que posi fi a la guerra, alhora que redobla les amenaces contra Teheran si no accepta un pacte, mentre que Israel no aixeca el peu de l'accelerador i ha promès intensificar els atacs davant del possible acord a les seves esquenes.
Quan l'ofensiva, plantejada per Estats Units per a quatre o cinc setmanes, entra en el seu primer mes de durada, Washington ha donat un gir a la seva posició i plantejat una sèrie de mesures amb les quals rebaixar el conflicte i començar a albirar un final. Mostra d'això és que l'ultimàtum de 48 hores donat per Trump per atacar les centrals elèctriques d'Iran, si la República Islàmica no reobria el pas d'Ormuz, va anar automàticament estès per a un període de cinc dies, pas previ a informar que la seva Administració mantenia "converses molt sòlides" amb Iran per posar fi a la guerra.
"Tenen molt interès a arribar a un acord. A nosaltres també ens agradaria aconseguir-ho", va afirmar en declaracions a la premsa abans d'agafar l'avió presidencial per visitar l'estat de Tennessee. Segons ve insistint qualsevol pacte ha de ser "bé" i implicar que "no hi hagi més guerres, ni més armes nuclears".
Durant els següents dies Iran va negar que hi hagués cap negociació alguna amb Estats Units i va atribuir l'anunci sobre la inminencia d'un acord a un intent per part de Trump de manipular el preu del petroli, quan el mercat semblava desbocat a principis de setmana.
Si bé, a la confusió inicial sobre la pròpia existència dels contactes i una suposada proposta plantejada per Washington, li van seguir diferents comentaris i posicions que suggerien la participació de països com Pakistan, Oman o Turquia, habituals medidadores entre Washington i Teheran, en un procés de contactes indirectes.
Després d'una trucada del primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, al president d'Iran, Masud Pezeshkian, en el qual es comprometia a jugar un "paper constructiu" per aconseguir la pau, Islamabad es va oferir formalment a "acollir" unes "converses significatives" i va acabar confirmant dies després "converses indirectes" entre Estats Units i Iran, amb mediació d'Islamabad, encarregat de "lliurar els missatges".
En aquest context, tant Pakistan com Estats Units han confirmat una proposta de 15 punts a Iran per posar fi a la guerra, que a grans trets, plantegen a Iran l'aixecament de les sancions internacionals a canvi que desmantelli les seves instal·lacions nuclears i limiti el seu arsenal de míssils balístics.
Va ser l'enviat especial d'Estats Units, Steve Witkoff, el que va confirmar la proposta de 15 punts que "constitueix el marc per a un acord de pau", incidint que la iniciativa ha promogut "converses fortes i positives". Trump va optar llavors per estendre el seu ultimàtum fins al 6 d'abril, donant un termini de deu dies al fet que la diplomàcia pugui desenvolupar-se, quan països de la regió, però també europeus i Xina reclamen una rebaixa del conflicte i que es torni a la normalitat en el pas d'Ormuz.
De totes maneres Washington ha combinat els missatges conciliadors amb les amenaces militars, en insistir que Iran ha d'acordar una fi a la guerra, abans que sigui "massa tard". "No sé si podrem fer-ho. No sé si estem disposats a fer-ho. Haurien d'haver-ho fet fa quatre setmanes o fa dos anys", va arribar a assenyalar.
Així mateix, ha acompanyat la iniciativa diplomàtica amb anuncis militars com el desplegament d'elements paracaigudistes a la regió en plena ofensiva que suggereix una intensificació de la guerra i que desperta més desconfiança a Iran, que ja ha vist com dos processos diplomàtics amb Estats Units eren interromputs per atacs sorpresa.
IRAN REBUTJA UN PRIMER ACOSTAMENT I POSA LES SEVES PRÒPIES CONDICIONS
Entretant, Iran ha limitat al màxim els missatges respecte als contactes indirectes i, segons diverses informacions que citen a alts càrrecs amb coneixement de les converses, Teheran rebutja la proposta inicial nordamericana que considera "excessiva" i per la seva banda planteja una sèrie de condicions per posar fi al conflicte.
Entre aquests punts estaria que la fi dels atacs i la creació de condicions objectives perquè no es repeteixi la guerra, a més el pagament de compensacions i reparacions i la determinació de responsabilitats, i que la fi de la guerra sigui aplicat a tots els fronts.
També insisteix en el reconeixement de tots els actors internacionals de l'autoritat iraniana sobre l'estret d'Ormuz, davant de les pretensions de Trump de controlar l'estratègic pas comercial, després que va arribar a plantejar que sigui gestionat de forma conjunta per Washington i Teheran.
Pel seu costat, Israel segueix amb el seu propi ritme en l'ofensiva contra Iran i les divergències amb l'estratègia nordamericana s'aprofundeixen després que el propi ministre de Defensa, Israel Katz, hagi avançat que Tel Aviv "intensificarà" i "expandirà" els seus atacs contra Iran.
Mentre, segueix amenaçant amb continuar assassinant a alts càrrecs iranians, després d'eliminar al comandant de l'Armada de la Guàrdia Revolucionària, Alireza Tangsiri, al que acusa d'estar darrere de les mesures militars per bloquejar el trànsit naval a Ormuz. Israel ha llançat atacs contra infraestructures nuclears d'Iran en clara contradicció amb la suspensió d'atacs anunciada per Trump a les centrals elèctriques d'Iran.