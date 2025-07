Més d'un miler de morts després d'una setmana de combats sectaris a Suwayda (Síria)

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -

Més d'un miler de persones han mort --194 d'ells civils executats-- en l'última setmana de violència sectària a la regió de Suwayda, al sud de Síria, entre combatents drusos i beduïns, segons l'últim recompte de l'Observatori Sirià per als Drets Humans.

En concret, els morts confirmats serien 1.017, que es desglossen en 440 drusos morts a Suwayda, inclosos 104 civils, amb sis menors i setze dones entre ells. Els morts entre les forces de seguretat són 361, a més de divuit beduïns i un milicià libanès.

Els bombardejos israelians han provocat la mort de quinze membres de les forces de seguretat sirianes, tant dependents del Ministeri de Defensa com del Ministeri d'Interior. Tres persones més, inclosa una dona i dues persones no identificades han mort en un bombardeig israelià sobre un edifici del Ministeri de Defensa.

El recompte inclou un periodista i 194 executats, incloses 28 dones, vuit menors i un avi morts a mans d'efectius dels ministeris de Defensa i Interior. Tres beduïns --inclosos una dona i un nen-- han estat també executats per milicians drusos.

A més, l'Observatori adverteix d'una crisi humanitària per la manca d'aigua potable i subministrament elèctric, així com l'escassetat d'aliments i subministraments mèdics, per la qual cosa molts dels ferits "no reben el tractament adequat".

En particular, l'Hospital Nacional de Suwayda està "en condicions tràgiques", amb les càmeres de refrigeració plenes de cadàvers i sense espai per a més ingressos. Hi ha cadàvers disseminats per l'hospital des de fa diversos dies, la qual cosa provoca una forta olor.

Quant al conflicte, l'Observatori ha alertat que mitjans de comunicació afins al Govern sirià i mitjans internacionals han difós vídeos de suposades massacres de beduïns atribuïdes a milicians drusos, dels quals només un sembla veritable, segons el grup. La resta de vídeos són d'atacs contra drusos o incidents anteriors ocorreguts a Síria o fins i tot a altres països.

"Aquesta campanya ha provocat la mobilització de les tribus àrabs contra Suwayda, la qual cosa ha causat nous enfrontaments en els últims dies, amb més víctimes i incursions a habitatges de civils drusos", ha denunciat.

Finalment, l'Observatori ha demanat la creació d'una comissió d'investigació independent de l'ONU per "descobrir les violacions dels Drets Humans i que rendeixin comptes els responsables d'aquest bany de sang sirià".