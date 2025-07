Més d'un centenar de morts a causa de les inundacions a Texas

Europa Press/Contacto/Po3 Cheyenne Basurto/U.S. Co

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 104 persones han mort en sis comtats nord-americans després de les inundacions a l'estat de Texas, on encara hi ha múltiples desapareguts i prossegueixen les operacions de recerca davant de noves alertes per possibles inundacions durant la nit.

La major part de les víctimes mortals pertanyen al comtat de Kerr, on han mort almenys 84 persones, 28 d'elles menors, mentre prossegueix la recerca de deu nenes i un monitor d'un campament cristià arrasat per la crescuda del riu Guadalupe, segons ha informat l'Oficina del xèrif, que ha xifrat en 22 i 10 els adults i menors, respectivament, pendents d'identificació.

Paral·lelament, almenys una altra vintena de persones ha mort en altres parts del riu Guadalupe: 7 al comtat de Travis, 6 en el de Kendall, 4 en Burnet, 2 en Williamson i 1 en Tom Green, segons ha recollit la cadena regional de NBC, que apunta al fet que les xifres podrien seguir augmentant.