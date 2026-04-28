Més de 90 països, inclosos Espanya i els EUA, reclamen la reobertura d'Ormuz "sense traves" ni "taxes"

MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Gairebé un centenar de països, inclosa Espanya i també els Estats Units, als quals s'han sumat la Unió Europea, la Lliga d'Estats Àrabs i el Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf, han reclamat aquest dilluns per la nit la reobertura "sense traves" ni "taxes de trànsit" de l'estret d'Ormuz, atribuint "repercussions globals" a "accions iranianes" i sense al·ludir al bloqueig imposat per Washington a bucs provinents de ports de l'Iran.
"Reiterem la nostra crida a l'obertura immediata i sense traves de l'Estret. Rebutgem qualsevol intent il·legal d'amenaçar o suspendre els drets i llibertats de navegació, fins i tot mitjançant la imposició de taxes de trànsit, ja que això constitueix una violació del Dret Internacional, tal com es reflecteix en la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar", resa la declaració conjunta que ha liderat Bahrain, del qual el seu Ministeri d'Exteriors ha difós la nota a través de l'agència de notícies estatal BNA.
En el citat comunicat, els 96 països i organitzacions signatàries han argumentat que "el tancament de l'estret d'Ormuz i la continuació dels atacs en ell constitueixen una amenaça per a la seguretat internacional i per als drets i llibertats de navegació", reclamant el lliure trànsit pel citat pas com "un pilar fonamental de la seguretat i la prosperitat mundials".