Més de 70 diputats laboristes demanen la dimissió d'Starmer

Europa Press/Contacto/Tayfun Salci
MADRID, 12 maig (EUROPA PRESS) -
Més de 70 diputats laboristes s'han sumat a la petició de dimissió del primer ministre britànic, Keir Starmer, després de les derrotes collides en les eleccions locals del passat dijous, que van suposar grans avanços per a la formació d'ultradreta Reform UK, liderada per Nigel Farage, malgrat que de moment el mandatari laborista ha rebutjat la seva marxa insistint que només aprofundiria en el "caos" polític al país.
Segons el recompte de la cadena britànica BBC, 71 diputats laboristes han reclamat la dimissió de Starmer o que el dirigent estableixi un calendari per a la seva sortida de l'Executiu, mentre que la cadena Sky News apunta a un total de 72.
Entre ells es troba Jonathan Hinder, qui ha opinat davant de la BBC que "el primer ministre se n'anirà", abans d'agregar que "cap primer ministre pot sobreviure amb tants diputats perdent la confiança en ell".