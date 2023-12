Més de 60 morts en un accident de vaixell davant de les costes de Líbia

MADRID, 17 des. (DPA/EP) -

Almenys 61 persones, inclosos dones i nens, han mort en un accident de vaixell davant de les costes de Líbia, ha informat aquest dissabte l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM).

A bord de l'embarcació, que va salpar de la ciutat costanera líbia de Zuwara, hi viatjaven 86 persones, segons testimonis citats per l'agència de les Nacions Unides, que ha lamentat que "el Mediterrani central continua sent una de les rutes migratòries més perilloses del món".

Per als migrants que van cap a Europa des del nord d'Àfrica, Líbia és un dels principals països de trànsit.

Segons dades de l'Organització Internacional de les Migracions, 940 persones han perdut la vida en la ruta del Mediterrani Central aquest any fins a mitjans de novembre. L'any passat, van morir en el mateix trajecte més de 1.450 persones.