Més del 60% dels israelians creuen que el govern de Netanyahu ha perdut la confiança majoritària

Menys d'un 20% dona suport a la nova ofensiva de l'exèrcit contra la ciutat de Gaza, segons una enquesta de 'Maariv'
MADRID, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Un 62% dels israelians s'han declarat convençuts que el govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu, ja no compta amb la confiança de la majoria de la població enmig d'un elevat nivell de descontentament amb la nova ofensiva imminent que està preparant contra la ciutat de Gaza.
L'ofensiva va ser objecte de la repulsa d'una multitudinària manifestació la setmana passada, quan entre 200.000 i 500.000 persones --segons les estimacions de la policia i els organitzadors-- van marxar per Tel-Aviv per demanar la suspensió immediata d'una operació que podria constituir una sentència de mort per als vint ostatges que continuen vius en mans de les milícies palestines de l'enclavament.
Sobre el conflicte en termes generals, una majoria d'israelianes es mostren a favor d'alguna mena d'acord. Un 46% dels enquestats aposten per un acord integral que posi fi a la guerra i un 26% vol fins i tot un alto el foc immediat encara que només aconsegueixi l'alliberament parcial dels ostatges.
Només un 18% s'han mostrat a favor de la nova ofensiva i només un 27% creuen que Netanyahu continua comptant amb el suport de la major part dels israelians, segons l'enquesta confeccionada per Panel4All entre el 20 i el 21 d'agost, amb un marge d'error de més o menys un 4,4% i publicada pel diari 'Maariv'.