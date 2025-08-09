Més de 50 detinguts en una nova i multitudinària protesta a Londres contra la il·legalització de Palestine Action

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia de Londres ha confirmat la detenció de més de 50 persones concentrades aquest dissabte a la capital britànica per protestar contra la il·legalització de l'ONG propalestina Palestine Action per protagonitzar una recent incursió en una base militar britànica.
"Hem fet més de 50 arrests a la plaça del Parlament i les nostres intervencions continuen. Comptem amb importants recursos desplegats en aquesta operació. Caldrà temps, però arrestarem qualsevol que expressi el seu suport a Palestine Action", ha assegurat la Policia Metropolitana de Londres en un comunicat publicat a xarxes socials.
Després de la il·legalització de Palestine Action en virtut de la llei antiterrorista del 2000, donar suport o pertànyer a l'organització serà un delicte, amb penes màximes de fins a catorze anys de presó, malgrat que els advocats de l'organització han esgrimit fins a l'últim moment que la il·legalització representa "un abús autoritari" de poder, segons la radiotelevisió pública BBC.
El govern de Keir Starmer va promoure la il·legalització del grup després de la violació d'una base aèria en la qual diversos activistes van fer pintades a avions militars. Les autoritats van estimar llavors els danys en set milions de lliures (8,1 milions d'euros).