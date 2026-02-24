Més de 40 detinguts a l'estat mexicà de Jalisco per actes violents després de la mort d''El Mencho'

Europa Press/Contacto/Fu Langxisike¡kanieduo
MADRID, 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de l'estat mexicà de Jalisco han informat aquest dilluns per la nit de la detenció de 41 persones per la seva implicació en els disturbis després de la mort del líder del Càrtel Jalisco Nova Generació (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, àlies 'El Mencho', en una operació militar aquest diumenge.
La Fiscalia de Jalisco ha difós aquest balanç en un comunicat, precisant que 20 dels arrestats estan acusats de participar en "fets de violència" mentre que la resta per "actes de saqueig i rampinya".
En aquest context, el governador Pablo Lemus ha anunciat a xarxes socials el desplegament d'altres 2.500 efectius de l'Exèrcit en diferents punts de l'estat de Jalisco "per recolzar en tasques de seguretat".