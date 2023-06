Més de 3.000 birmans fugen cap a Tailàndia pels atacs de la junta al sud-est del país

MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Més de 3.000 ciutadans de Birmània han fugit cap a Tailàndia arran dels atacs perpetrats dimarts pels efectius de la junta militar que governa el país des del cop d'estat del febrer del 2021 a l'estat de Kayah, al sud-est del país.

Voluntaris i activistes defensors dels drets humans han indicat als mitjans tailandesos que els refugiats necessiten, especialment, aliments, i han confirmat que la majoria han fugit després de l'atac amb artilleria contra la localitat de Maese.

L'atac en qüestió es va produir després dels enfrontaments entre militars i membres de les forces de resistència de la zona, com l'Exèrcit Karenni i les Forces de Defensa del Poble, segons informacions del portal de notícies Irrawaddy.

Aquests grups rebels havien atacat prèviament tres bases de l'exèrcit a la localitat i una comissaria. Els ciutadans d'aquestes zones, no obstant això, han hagut d'abandonar ràpidament els seus habitatges.

El director de l'Organització Karenni de Drets Humans, Ko Banyar, ha estimat que 3.400 residents han hagut de fugir i ha recalcat la importància d'oferir-los "atenció d'emergència".

"No hi ha prou refugis per a tots", ha afirmat, mentre que les autoritats tailandeses han assenyalat que ofereixen ajuda a 3.342 persones.