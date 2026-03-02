Publicat 02/03/2026 07:21

Més de 30 morts i gairebé 150 ferits per atacs d'Israel contra el Líban

Milers de persones marxen en el sud de Beirut després d'una crida d'Hezbollah, expressant dolor després de l'assassinat del líder suprem de l'Iran, Alí Jamenei
Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

   MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

   Almenys 31 persones han mort i 149 han resultat ferides víctimes d'una onada d'atacs efectuada a la matinada d'aquest dilluns per l'Exèrcit d'Israel contra el Líban, inclosa la seva capital, Beirut, en resposta al llançament de projectils del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah després de la mort del líder suprem de l'Iran, Alí Jamenei, en els bombardejos dels Estats Units i Israel.

   El Ministeri de Sanitat libanès ha confirmat aquest balanç en un breu comunicat recollit per l'agència de notícies estatal NNA, precisant que a la capital s'han registrat 20 morts i 91 ferits, mentre que en el sud del país són onze els morts i 58 els damnificats.

   Un portaveu de l'Exèrcit israelià ha apuntat hores abans a Telegram que està atacant "amb força objectius de l'organització terrorista Hezbollah en tot el territori libanès en resposta als llançaments de coets contra l'Estat d'Israel".

