Més de 30 morts i gairebé 150 ferits per atacs d'Israel contra el Líban

Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay
MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -
Almenys 31 persones han mort i 149 han resultat ferides víctimes d'una onada d'atacs efectuada a la matinada d'aquest dilluns per l'Exèrcit d'Israel contra el Líban, inclosa la seva capital, Beirut, en resposta al llançament de projectils del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah després de la mort del líder suprem de l'Iran, Alí Jamenei, en els bombardejos dels Estats Units i Israel.
El Ministeri de Sanitat libanès ha confirmat aquest balanç en un breu comunicat recollit per l'agència de notícies estatal NNA, precisant que a la capital s'han registrat 20 morts i 91 ferits, mentre que en el sud del país són onze els morts i 58 els damnificats.
Un portaveu de l'Exèrcit israelià ha apuntat hores abans a Telegram que està atacant "amb força objectius de l'organització terrorista Hezbollah en tot el territori libanès en resposta als llançaments de coets contra l'Estat d'Israel".