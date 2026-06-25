Més de 30 morts i 700 ferits en el doble terratrèmol de Veneçuela sense dades de La Guaira

MADRID 25 juny (EUROPA PRESS) -
Almenys 32 persones han mort i més de 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5 en l'escala Richter que s'ha produït al nord del país, segons ha anunciat la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, que ha alertat que les xifres no inclouen el recompte de l'estat de La Guaira, amb "desenes d'edificis ensorrats".
"A aquesta hora tenim informes de 32 morts, sense comptar les xifres de l'estat de La Guaira, i més de 700 ferits que hem anat rebent a les emergències tant d'hospitals públics com de centres de salut privats", ha anunciat la presidenta interina en un discurs adreçat a la nació.
En la compareixença, Rodríguez ha alertat que "l'estat més afectat per aquest inèdit fenomen sísmic és La Guaira", on hi ha "desenes d'edificis esfondrats". "Podem dir que La Guaira és una veritable tragèdia i esdevé zona catastròfica", ha detallat.
Atenent el que ha descrit com un "inèdit fenomen sísmic" pel doble tremolor, ha recalcat que estan en marxa les tasques de rescat. "En aquest moment estem amb les àrdues tasques de rescat per salvar les vides que Déu ens permeti salvar", ha indicat.
Després d'expressar el seu condol als afectats, ha indicat que han posat a disposició "hotels i refugis" per a les persones que o bé han perdut l'habitatge o bé els ha quedat malmès pel terratrèmol. També ha anunciat la suspensió de les classes i activitats "no essencials".
D'aquesta manera, i a conseqüència de les "hores tan dures" que viu el país, la mandatària interina veneçolana ha cridat a actuar amb "unió nacional" i "amb calma". "Sapigueu que units superarem aquesta tragèdia. Una tragèdia que avui endola moltes famílies veneçolanes, però sapigueu que Veneçuela també està rebent l'amor dels pobles del món", ha assenyalat.
EQUIPS DE SUPORT DE DESENES DE PAÏSOS
En el missatge, Rodríguez ha agraït els contactes amb els Estats Units, en particular l'atenció del president, Donald Trump, arran del desastre natural, a més d'altres països del continent americà en incidir que uns quants ja preparen l'enviament d'equips de rescat.
A banda de Washington, s'han compromès a enviar rescatistes República Dominicana, El Salvador i Mèxic, ha indicat, després de mantenir trucades amb els respectius presidents, Luis Abinader, Nayib Bukele i Claudia Sheinbaum.
També ha assenyalat que països com Qatar, el Brasil o la Xina han ofert suport, de la mateixa manera que veïns del Carib com Antigua i Barbuda, Belize, Saint Lucia i Dominica.