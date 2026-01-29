Més de 30 menors equatorians romanen sota custòdia de les autoritats nord-americanes

Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Arxiu
MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -
Un total de 32 menors de nacionalitat equatoriana es troben sota custòdia de les autoritats nord-americanes, ha indicat aquest dimecres per la nit el Govern de l'Equador després de la detenció de dos nens de cinc i dos anys per agents del Servei d'Immigració i Control de Duanes (HISSI, per les seves sigles en anglès) a la ciutat de Minneapolis.
Així ho ha recollit el Ministeri d'Exteriors equatorià, basant-se en les informacions d'aquest gener de l'Oficina de Reassentament de Refugiats (ORR) dels Estats Units sobre els menors, els qui "es troben en procés de reunificació familiar o de tornada a l'Equador" i "reben acompanyament permanent" per part dels dotze consolats que té Quito al país nord-americà.
En aquesta línia, el Ministeri ha assegurat que aquests equips "vetllen pels interessos dels menors d'edat, a fi de garantir els seus drets quan es veuen immersos en processos migratoris", incidint que tant els consolats com l'Ambaixada equatoriana a Washington "mantenen un diàleg fluid i contacte permanent amb les autoritats nord-americanes competents".