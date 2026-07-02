Més de 30 ferits en un incendi en un hospital del nord d'Alemanya

Karsten Schmalz/KS-Images/dpa
BERLÍN, 2 jul. (DPA/EP) -
Més d'una trentena persones han resultat ferides en un incendi ocorregut la matinada del dijous en un hospital a la localitat de Ludwigslust, al nord d'Alemanya, segons ha informat la Policia.
El foc, que ha sorgit a l'estructura del sostre del centre sanitari, ha provocat lesions a fins a 34 persones, ha precisat el cos policial que, amb tot, no ha pogut proporcionar fins al moment detalls sobre la gravetat de les mateixes. No obstant això, un portaveu dels uniformats ha indicat que un dels afectats estava sent reanimat.
Les flames, que han començat a les 4.28 hores de la matinada, han obligat a evacuar de l'edifici a pacients i personal de l'hospital, encara que les autoritats han advertit que la situació és molt canviant i que no es coneixen amb exactitud les xifres d'evacuats.