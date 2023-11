Més de 30 detinguts a Dublín en aldarulls promoguts per grups d'ultradreta després d'un apunyalament

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -

Més de 30 persones han estat detingudes en els aldarulls que van esclatar dijous a última hora a Dublín i que, promoguts per grups d'ultradreta, responien a l'apunyalament múltiple que va deixar cinc persones ferides al costat d'una escola al centre de la capital irlandesa, entre ells tres nens.

El cap de la Garda (policia), Drew Harris, ha confirmat 30 detencions i ha promès que en farà "moltes més", després d'una nit de violència en què s'ha saquejat 13 botigues i s'ha destruït tres autobusos i un tramvia. La policia ha centrat gran part dels atacs, amb onze vehicles destrossats i diversos agents ferits.

Les autoritats han assenyalat com l'origen d'aquestes protestes faccions d'extrema dreta i han demanat a la població que se cenyeixi a les informacions oficials sobre l'atac de dijous, per no caure en notícies falses que puguin circular per internet. Ara com ara no hi ha una versió definitiva sobre l'atac, si bé en un primer moment la policia va apuntar que no semblava un incident terrorista.

El primer ministre, Leo Varadkar, ha condemnat de manera taxativa els incidents, que considera "una vergonya per a Irlanda", i ha xifrat en unes 500 les persones que hi van participar. "Ser irlandès va més enllà de saludar la bandera i donar-se cops al pit", ha sentenciat.

També ha recordat les víctimes de l'apunyalament múltiple: una nena de cinc anys i una dona adulta van patir ferides greus, a més del suposat agressor, un home que segons les primeres investigacions va actuar sol.

"El primer atac va ser contra nens innocents, el segon contra la societat i l'estat de dret", ha assenyalat Varadkar aquest divendres, segons la televisió pública RTE. Tant el primer ministre com la policia també han indicat la necessitat de revisar l'actuació de les forces de seguretat en els incidents, per determinar si podrien actuar millor per impedir l'escalada de la violència.