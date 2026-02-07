Més de 2.200 jihadistes d'Estat Islàmic han estat traslladats ja des de Síria a l'Iraq per complir condemna

Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Arxiu
Bagdad espera allotjar a les seves presons a més de 7.000 jihadistes en una operació gestionada per l'Exèrcit d'EUA
MADRID, 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern iraquià estima que 2.250 integrants de l'organització jihadista Estat Islàmic, procedents de Síria, es troben allotjats en presons del país després del seu trasllat organitzat per Estats Units.
El Comandament Central de l'Exèrcit d'Estats Units (CENTCOM) va llançar el 21 de gener una nova missió per transferir a aquests detinguts "per ajudar a garantir que els terroristes romanguin en instal·lacions de detenció segures".
La missió de trasllat va començar mentre les forces nordamericanes amb el trasllat amb èxit a 150 combatents d'Estat Islàmic retinguts en un centre de detenció a Hasaka, Síria, a un "lloc segur" a l'Iraq. EUA espera que fins a 7.000 detinguts d'Estat Islàmic acabin traslladats a sòl iraquià
"El procés de trasllat de milicians d'Estat Islàmic continua", ha declarat el portaveu del Govern, Saad Maan, a l'agència kurda-iraquiana Rudaw. "Les fronteres estan sent vigilades amb molta atenció i fins al moment no s'ha produït cap fugida. Les operacions de vigilància continuen en tots els aspectes; no hi ha perill i s'han realitzat càlculs per a totes les possibilitats", va afirmar.
No obstant això, Rudaw informa també que funcionaris locals de les províncies occidentals iraquianes de Nínive i Anbar han avisat d'un augment de l'activitat jihadista després de dos recents atemptats suïcides en l'oest de l'Iraq.
A mitjans de gener, l'assessor de seguretat nacional iraquiana, Qasim a l'Araji, va advertir que Estat Islàmic s'estava aprofitant dels últims enfrontaments entre les forces kurdes i grups armats afiliats a Damasc a Síria, durant els quals detinguts van escapar de diverses presons.