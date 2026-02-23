Més de 200 presos polítics veneçolans inicien una vaga de gana pel compliment de l'amnistia

Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez
MADRID, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Més de 200 presos polítics veneçolans i estrangers reclosos a la presó La Marrada I, als afores de Caracas, han emprès aquest diumenge per la nit una vaga de gana contra una falta d'atenció mèdica adequada i pel compliment de les excarceracions recollides en la Llei d'Amnistia, segons l'ONG Comitè per la Llibertat dels Presos Polítics (CLIPPVE).
"A aquesta hora, 2.00 de la tarda (hora local) d'aquest 22 de febrer, familiars de presos polítics reporten que 213 persones privades de llibertat es mantenen en vaga de gana en La Marrada I. Denuncien la falta d'atenció mèdica oportuna i exigeixen el compliment dels alliberaments, així com el cessament de la vulneració dels seus Drets Humans", ha comunicat el Comitè a través de les seves xarxes socials.
Segons la publicació, els familiars dels detinguts han realitzat una crida a la societat civil "perquè els acompanyin i no els deixin sols en aquesta lluita". "Demà es concentraran a l'auditori de professors de la Universitat Central de Veneçuela (UCV) per visibilitzar la situació", agrega.