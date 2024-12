Més de 20 morts a Moçambic en protestes per la sentència a favor del triomf electoral oficialista

MADRID 25 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys 21 persones han mort a conseqüència de l'augment de la violència a Moçambic durant les noves protestes de les últimes hores, després que el Tribunal Constitucional confirmés dilluns el triomf de Daniel Chapo, candidat de l'oficialisme, en les presidencials d'octubre.

El ministre de l'Interior, Pascoal Ronda, ha informat aquest dimarts a la nit de la mort d'almenys 21 persones, entre elles dos policies, durant els pillatges i atacs a les comissaries arreu del país, així com pels enfrontaments entre manifestants i els agents.

"Ningú pot anomenar ni considerar aquests actes criminals manifestacions pacífiques", ha dit Ronda, que ha informat d'una altra vintena de ferits, entre policies i civils, així com de centenars d'incidents violents al país, per la qual cosa s'ha decidit reforçar la seguretat als carrers.

Ronda ha dit que entre els objectius d'estros grups organitzats hi ha no només llocs policials i comissaries, sinó també centres penitenciaris i instal·lacions d'infraestructures crítiques.

Així, no ha descartat que aquests "atacs selectius" estiguin dirigits per "grups terroristes" relacionats amb els gihadistes que operen a Cabo Delgado. "Davant d'aquesta situació, les forces de seguretat intervindran, ja que no es pot assistir eternament al creixement d'aquest moviment de terrorisme urbà", ha dit.

Més de 120 persones han mort des que van començar els disturbis fa dos mesos, la majoria per impactes de bala. Mentrestant, les principals ciutats del país continuen amb destrosses, saquejos, carreteres tallades i instal·lacions governamentals vandalitzades.

Chapo, candidat de l'històric partit Front d'Alliberament de Moçambic (Frelimo), en el poder fa mig segle, es va imposar en les passades eleccions presidencials amb el 65 per cent dels vots, tal com ha confirmat aquest dilluns el Tribunal Constitucional.

No obstant això, Venancio Mondlane, que s'ha erigit en principal figura de l'oposició, insisteix que va haver-hi frau electoral i ha avançat que seguirà instant els seus seguidors a que continuïn amb les protestes. Mentrestant, ell segueix fora del país en parador desconegut des de finals d'octubre.