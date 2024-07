Més de 190.000 persones desplaçades a Khan Yunis i Deir al-Balah (Franja de Gaza) en quatre dies i mig

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Més de 190.000 persones han estat desplaçades a les localitats gazianes de Khan Yunis i Deir al-Balah en tan sols quatre dies i mig arran de les actuacions de les forces armades d'Israel, ha informat aquest divendres l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA).

"Les ordres d'evacuació de l'exèrcit israelià i l'augment de les hostilitats a Gaza estan provocant desplaçaments massius i interrompent les operacions d'ajuda", ha explicat l'organisme a la seva pàgina web, precisant que, des del passat mes d'abril, el carregament d'ajuda que entra a Gaza ha descendit un 56 per cent.

Més de 8000 persones a la Franja s'han vist afectades atès que deu escoles públiques que acollien desplaçats han deixat de funcionar, segons apunta el mateix organisme que, assegura, treballa per restablir l'atenció a l'Hospital Al-Shifa de la ciutat de Gaza.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, va assegurar aquest dijous que els nivells de mort i destrucció a la Franja de Gaza a causa dels atacs de l'exèrcit d'Israel són "els més alts" que recorda d'una campanya militar en qualsevol part del món des que està en el càrrec i que a més s'ha fet de manera "caòtica" per tot l'enclavament, fet que ha provocat que els civils s'hagin de desplaçar una vegada i una altra des del nord cap al sud, i viceversa.

L'exèrcit d'Israel va llançar el 10 de juliol pamflets a la ciutat de Gaza per reclamar a "tots" els residents que abandonin la localitat i s'adrecin cap al centre de l'enclavament, enmig de les denúncies sobre el desplaçament forçós de palestins per les ordres israelianes. "La ciutat de Gaza serà una zona de combats perillosa", va advertir.

Israel va desencadenar una ofensiva contra la Franja després dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar uns 1.200 morts i prop de 240 segrestats. Les autoritats de Gaza, controlades per Hamas, han denunciat més de 39.200 morts, als quals se sumen més de 560 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est en operacions per part de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons.