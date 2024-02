Més de 150.000 alemanys protesten contra l'extrema dreta a Berlín

BERLÍN, 3 febr. (DPA/EP) -

Més de 150.000 persones, segons la policia; 300.000, segons els convocants, han secundat aquest dissabte una nova protesta contra l'extrema dreta a Berlín malgrat la pluja.

En la convocatòria de la manifestació a internet de la coalició De la Mà --que reuneix més de 1.300 organitzacions-- s'hi havien inscrit 100.000 persones, xifra finalment superada. Hi havia prevista una cadena humana amb el lema "Som el tallafocs".

"Volem donar exemple de solidaritat i que estem en contra de la discriminació. I que ens sembla meravellós que a Alemanya continuï existint una societat amb diversitat en lloc d'uniformitat", ha indicat el berlinès Serkan Bingoel, refugiat de 36 anys i professor de secundària.

Mentrestant, a la ciutat de Friburg han estat unes 20.000 persones les que han participat en una protesta similar, segons el balanç de la policia. Més de 300 organitzacions han secundat la convocatòria, inclòs el club de futbol SC Friburg, sindicats i esglésies.

"Drets Humans en lloc de Dreta Extrema" o "Alemanya continua sent multicolor" han estat alguns dels lemes mostrats en pancartes durant la marxa, en la qual també han participat agricultors amb els seus tractors.

Una enquesta de 'Bild am Sonntag' realitzada per INSA ha revelat que el 61 per cent dels alemanys creu que la democràcia està amenaçada al seu país, en contrast amb un terç dels enquestats, que creuen que la democràcia no està en perill.

Més de la meitat dels enquestats (55 per cent) veuen favorablement les protestes contra la ultradreta, mentre que el 26 per cent s'hi mostra contrari i el 12 per cent es declara indiferent.

Centenars de milers de persones s'han manifestat a les principals ciutats alemanyes en els tres últims caps de setmana per protestar contra l'extrema dreta després de les revelacions del centre d'investigació Correctiv sobre una reunió d'ultradretans celebrada el 25 de novembre que ha desencadenat la ira de bona part de la població.

A aquesta reunió hi van assistir polítics d'Alternativa per a Alemanya (AfD) i membres de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), a banda de l'agrupació ultraconservadora Unió de Valors (Werteunion) a Potsdam, en la qual es va plantejar el terme de "remigració", l'expulsió forçada de milers de migrants.