Més de 150 ferits per un terratrèmol de magnitud 6,2 a Istanbul

MADRID 23 abr. (EUROPA PRESS) -

Més de 150 persones han resultat ferides després de registrar-se un terratrèmol de magnitud 6,2 en l'escala oberta de Richter a Istanbul, al nord-oest de Turquia, que també s'ha sentit en altres províncies situades als voltants.

L'oficina del governador d'Istanbul, Davut Gül, ha indicat en un comunicat que un total de 151 persones han resultat ferides, si bé ara com ara no cal lamentar víctimes mortals. El sisme no ha provocat esfondraments a Istanbul ni incidències a infraestructures crítiques.

El ministre de Transports i Infraestructures de Turquia, Abdulkadir Uraloglu, ha explicat que "els exàmens inicials no revelen cap dany o condicions adverses a carreteres, aeroports, trens o metros", tot i que els experts "mantenen les activitats generals de supervisió i control".

En concret, l'epicentre s'ha situat al mar de Màrmara, davant de Silivri, amb l'hipocentre a uns 6,9 quilòmetres de profunditat, segons ha informat l'Autoritat de Gestió de Desastres i Emergències (AFAD), dependent del Ministeri d'Interior.

El sisme, que ha anat seguit de fins a 51 rèpliques, segons ha informat el ministre d'Interior turc Ali Yerlikaya, ha obligat les autoritats locals a suspendre les classes en l'educació primària i secundària durant almenys dos dies a Istanbul.

La majoria de les rèpliques han estat de 5,9 en l'escala de Richter. Segons ha detallat l'Institut d'Observació i Recerca de Terratrèmols de Kandilli (KRDAE), el sisme de 6,2 ha anat precedit de diversos tremolors, dels quals un de magnitud 4 en l'escala oberta de Richter.

El titular d'Interior turc també ha informat en un missatge a X que "tots els equips de l'AFAD i les principals institucions han iniciat inspeccions de camp" davant un sisme que s'"ha notat a les províncies dels voltants".

L'AFAD ha emès una alerta als ciutadans perquè no entrin a edificis amb danys potencials i evitar els voltants d'estructures afectades pel terratrèmol en vista de possibles riscos d'esfondrament, segons ha recollit el diari turc 'Hurriyet'.