Més de 130 morts i 500 ferits pel terratrèmol de magnitud 7,4 registrat al nord-oest de Colòmbia

Santiago Álvarez/colprensa/dpa
MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala de Richter registrat aquest dilluns al municipi de San José del Palmar, al nord-oest de Colòmbia, ha deixat de moment 132 morts i més de 570 ferits, segons el balanç parcial ofert per l'Associació Colombiana de Ciutats Capitals (Asocapitales).
Les xifres que ha publicat Asocapitales són un desglossament de les capitals del país, per la qual cosa el nombre de víctimes és previsiblement més gran ja que deixa fora aquelles que s'hagin pogut registrar en pobles i localitats afectades per aquest tremolor, que manté en alerta vermella a Pereira, Cali, Quibdó, Manizales i Armenia.
Pereira, capital de Risaralda, és la ciutat en la qual s'han registrat ara com ara el major nombre de morts. Es tracta d'una localitat que limita amb San José del Palmar, a Chocó, on es va produir l'epicentre del terratrèmol aquest dilluns sobre les 7.34, hora local, a una profunditat de 103 quilòmetres.