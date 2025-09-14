Més de 10.300 presos continuen fugats després de les protestes al Nepal

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
La policia nepalesa ha informat que 10.320 presos continuen fugats després de la revolta de la Generació Z que en els últims dies ha forçat un canvi de govern al país centreasiàtic.
En concret, la policia ha indicat que ha aconseguit detenir 3.723 presos que havien fugit dels centres penitenciaris. Uns altres intenten sortir del país i alguns d'ells han estat detinguts per les forces de seguretat índies a la frontera, informen mitjans nepalesos.
Alguns dels presos han tornat voluntàriament mentre les autoritats han demanat la col·laboració ciutadana per informar de qualsevol sospitós.
Les protestes, que s'han saldat amb la mort d'almenys 51 persones, han forçat un acord entre les autoritats i els representants de les protestes de la Generació Z per al nomenament de Sushila Karki com a primera ministra del país. A més, el Parlament nepalès ha quedat dissolt i es convocaran noves eleccions.