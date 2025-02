Més de 10.000 persones abandonen Santorini davant l'escalada de terratrèmols

MADRID 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Més de 10.000 persones han abandonat els darrers dies l'illa grega de Santorini a causa de la successió de petits terratrèmols que ha portat les autoritats a reduir les activitats no essencials per precaució, en vista del risc que es pugui produir un sisme de gran magnitud.

Tot i que les autoritats no han demanat expressament l'evacuació de l'illa, fins dimarts a la nit més de 10.000 persones ja havien optat per anar-se'n per mar o aire, segons dades recollides pel diari 'Ekathimerini'. No tots són residents, tot i que el darrer cens recull que amb prou feines 15.000 persones hi viuen de manera permanent.

La zona de les illes Cíclades ha patit des de dissabte més de 50 terratrèmols amb una magnitud superior a 4 en l'escala de Richter. Aquest dimecres a la matinada, i amb amb prou feines cinc minuts de diferència, els sismògrafs n'han detectat dos més, informa la cadena pública ERT.

El temor dels experts és que en algun moment es puguin produir tremolors més potents, amb magnituds que oscil·lin entre 5,5 i 6, si bé no hi ha la manera de predir un escenari concret.

Com a mesura de precaució, les autoritats han paralitzat des de dilluns les classes i les obres i recomanen a la població que s'abstingui de participar en grans actes o acostar-se a determinades àrees portuàries, si bé el Govern grec ha apel·lat en tot moment a la calma.