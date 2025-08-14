Més de 100 ONG denuncien "bloqueig" d'ajuda a Gaza i exigeixen l'obertura "immediata" de passos fronterers

MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Més de 100 ONG internacionals, entre les quals es troben Plan International, Oxfam i Entreculturas, han denunciat a través d'un comunicat conjunt el "bloqueig" d'ajuda a Gaza i han exigit l'obertura "immediata" dels passos fronterers.
En aquest sentit, exposen que la majoria de les principals ONG internacionals no han pogut lliurar a Gaza "ni un sol camió amb subministraments vitals des del 2 de març".
Igualment, apunten que, en lloc d'alliberar el "creixent embús de mercaderies", les autoritats israelianes "han rebutjat les sol·licituds de desenes d'ONG per introduir articles essencials, al·legant que aquestes organitzacions 'no estan autoritzades per lliurar ajuda'". Així, afegeixen que al juliol més de 60 sol·licituds van ser denegades amb aquesta justificació.