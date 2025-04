Més de 100 morts al Sudan en un atac de les RSF a Darfur del Nord

Els paramilitars sudanesos assalten el campament de desplaçats de Zamzam

MADRID, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats locals han elevat aquest dissabte a més de 100 persones, inclosos treballadors humanitaris, la xifra de morts a cause d'un atac de les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF) a Al-Fashir, capital de l'estat de Darfur del Nord, a l'oest del Sudan.

"Més de 100 morts i desenes de ferits com a resultat de l'atac llançat ahir (divendres) per les RSF contra el campament de Zamzam", ha actualitzat el cap del Departament de Salut de Darfur del Nord, Ibrahim Khatir, en unes declaracions al diari 'Sudan Tribune'.

Khatir ha explicat que entre les víctimes s'ha identificat almenys nou treballadors de l'ONG Relief International, que col·laboraven a l'hospital de campanya desplegat al campament de Zamzam.

L'ONG, en el seu compte d'X, informa "consternada" de la mort dels seus nou empleats després d'una irrupció d'elements armats de les RSF "al perímetre exterior del campament de Zamzam, on érem els últims proveïdors de serveis sanitaris i humanitaris essencials".

"El mercat central de Zamzam i centenars d'habitatges precaris han quedat completament devastats en un atac dirigit contra tota la infraestructura sanitària de la regió per impedir l'accés a l'atenció mèdica als desplaçats interns", ha afegit el grup.

Khatir, per la seva banda, ha descrit la situació sobre el terreny com "complexa i tràgica", segons el mateix mitjà, i ha fet una crida "a l'exèrcit nacional, per força conjunta, als ciutadans mobilitzats i a tots els capaços de portar armes per fer front a la catàstrofe humanitària i repel·lir l'agressió de les RSF".

La coordinadora resident de les Nacions Unides al Sudan, Clementine Nkweta-Salami, ho ha denunciat com "una altra escalada mortal i inacceptable en una sèrie d'atacs brutals contra persones desplaçades i treballadors humanitaris des de l'esclat del conflicte", una guerra que està a punt de complir dos anys i que representa el col·lapse total de la transició civil que va intentar començar el país després de la caiguda el 2019 del dictador Omar al-Bashir.

El fracàs de les converses entre l'exèrcit i les forces paramilitars per unificar files va representar l'esclat d'uns combats que han deixat una xifra provisional de morts impossible de quantificar, i violència intercomunitària derivada del conflicte original.

ARTILLERIA I INCURSIONS

Aquest dissabte al matí, les autoritats locals ja van confirmar la mort d'almenys deu nens en aquest bombardeig, efectuat a primera hora de divendres amb artilleria i avions no tripulats contra una ciutat que fa mesos que és un dels escenaris principals de la guerra que complirà dos anys aquest dilluns.

Les RSF continuen assetjant la ciutat i el camp de desplaçats de Zamzam, on centenars de milers de persones subsisteixen enmig de la fam.

En aquest context, si bé la presència de les paramilitars s'ha reduït a la capital (Khartum) després de l'avanç de l'exèrcit, a principis d'aquesta setmana van prendre el control de la 24a Brigada de les Forces Armades Sudaneses (FAS) a la localitat d'Umm Kaddada, a l'est d'Al-Fashir. Aquesta ciutat es considera clau perquè les RSF assegurin les rutes de subministrament entre el nord de Darfur i l'estat de Kordofan Occidental.

LES RSF PARLEN D'UN MUNTATGE DE L'EXÈRCIT

En un comunicat de resposta publicat a Telegram, les RSF asseguren que tot és un muntatge dissenyat per l'exèrcit i el seu aliat i governador de Darfur, Minni Minnawi, per inculpar l'organització armada.

"El contingut del vídeo va revelar escenes mal executades i muntades que van exposar una conspiració inquietant orquestrada per membres de les FAS i l'anomenada 'Força Conjunta', sota la supervisió de Minni Arko Minnawi", diu el grup armat.

"Aquests grups no van tenir cap altra opció que elaborar un videoclip, que va circular entre activistes i certes fonts locals, que mostrava escenes muntades de presumptes violacions (...) i sembla que ha estat produït amb actors civils del campament de Zamzam, que els moviments mercenaris han reconvertit en base militar", afegeix el grup.

"Les RSF reafirmen el seu ferm compromís amb la protecció dels civils i la seva dedicació al dret internacional humanitari", conclouen, i critiquen "una campanya barata i ximpleries sense fonament, que només reflecteixen la fallida moral dels que les defensen".