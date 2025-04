Més de 100 morts i més de 150 desapareguts en el naufragi d'una barcassa per un incendi a l'oest de RDC

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -

El naufragi d'una barcassa que va tenir lloc dimecres passat a l'oest de República Democràtica del Congo ha deixat ja més de cent morts, mig centenar de ferits greus i més de 150 desapareguts, segons han pogut confirmar tres organitzacions de la societat civil de la província de l'Equador, on va passar la tragèdia a les aigües del riu Congo.

El vaixell balener 'HB Kokolo' es va començar a cremar quan es va descontrolar el foc dels preparatius d'un menjar. Desenes de persones, entre elles nens, es van llançar a l'aigua sense saber nedar per escapar de les flames.

Més de 50 persones que pateixen cremades greus estan sent ateses a diversos centres de salut, inclosos 22 a l'Hospital General de Referència de Wangata, segons ha informat el portal de notícies congolès 'Actualité'.

De moment hi ha uns 200 supervivents identificats --la societat civil creu que hi havia més de 500 persones a bord de la gran barcassa en el moment de l'incendi-- que han passat les últimes nits davant de l'ajuntament de la capital de la província, Mbandaka, on han rebut menjar i atenció per part d'organitzacions d'ajuda i de la població local.

Aquest divendres, també a Mbandaka, es van celebrar els funerals d'onze de les víctimes mortals, en una cerimònia simbòlica en record de la resta de morts en una de les pitjors tragèdies recents en la navegació pel riu.