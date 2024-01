Més de 10 nens mutilats de mitjana al dia a Gaza des de l'inici de la guerra, segons Save the Children

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

L'ONG Save the Children ha denunciat aquest diumenge que, de mitjana, més de deu nens i nenes al dia han perdut una o totes dues cames a Gaza des que va esclatar el conflicte armat entre Israel i Hamas el passat 7 d'octubre.

En total, en aquests tres mesos de conflicte, a més de 1.000 nens se'ls han amputat una o totes dues cames, segons el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (Unicef), i moltes d'aquestes operacions s'han fet sense anestèsia per les deficiències del sistema sanitari gazià com a conseqüència del conflicte.

"El patiment dels nens i les nenes en aquest conflicte és inimaginable i més encara perquè és innecessari i completament evitable. Aquest patiment, l'assassinat i la mutilació de nens i nenes són greus violacions cap a la infància, i els perpetradors han de rendir comptes", ha lamentat el director de Save the Children per al Territori Palestí Ocupat, Jason Lee.

Lee ha subratllat que els nens petits atrapats en explosions són particularment vulnerables a patir lesions greus que els canviaran la vida, ja que no tenen els ossos completament formats i els seus músculs no estan totalment desenvolupats.

A més, la paralització del sistema de salut i la gran escassetat de personal sanitari i de subministraments com anestèsia i antibiòtics han fet que el personal mèdic a càrrec es vegi completament sobrepassats quan els nens arriben amb ferides d'explosió.

"L'impacte de veure nens amb tant dolor i no tenir l'equip, els medicaments per tractar-los o alleujar el dolor és massa fins i tot per als professionals experimentats. Malgrat que es tracti d'una zona de guerra, les imatges i els sons d'un nen petit mutilat per les bombes no es poden conciliar i molt menys entendre dins dels límits de la humanitat", ha descrit el director de l'ONG.

En aquesta situació, Save the Children ha reivindicat que només un alto el foc definitiu podrà acabar amb les mutilacions i les morts de civils, a banda de permetre l'arribada de l'ajuda humanitària.

"Tret que la comunitat internacional adopti mesures per complir amb les seves responsabilitats en virtut del Dret Internacional Humanitari i prevenir els crims més greus d'importància internacional, la història ens jutjarà a tots i ens hauria de jutjar a tots. Hem d'aprendre de les lliçons del passat i hem d'evitar que es produeixin crims atroços", ha sentenciat Lee.

Segons el Ministeri de Salut de Gaza, més de 22.000 palestins i palestines han mort i 57.000 més han resultat ferits en els tres mesos transcorreguts des del 7 d'octubre, amb nens i nenes mutilats i assassinats un ritme devastador i famílies senceres mortes diàriament.