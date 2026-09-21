Merz reconeix el "desastre" electoral de la CDU però promet continuar amb les reformes

MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
El canceller alemany, Friedrich Merz, ha reconegut el "desastre" del resultat obtingut pel seu partit, la Unió Cristianodemòcrata (CDU), en les eleccions de Mecklenburg-Pomerània Occidental, però ha promès tirar endavant amb el seu contestat programa de reformes polítiques.
"No podem suavitzar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre", ha afirmat Merz en una compareixença pública després de publicar-se les enquestes a peu d'urna en aquest land, on la CDU corre el risc de quedar-se sense representació parlamentària.
"La CDU ha lluitat, però al final ha estat derrotada clarament per la polarització entre l'SPD (Partit Socialdemòcrata Alemany) i l'AfD", Alternativa per a Alemanya, ha argumentat.
Per Merz, Mecklenburg-Pomerània Occidental ha esdevingut "un estat molt complicat". "La nostra economia està enmig d'una profunda agitació i el to i les interaccions en la nostra societat són més dures i menys reconciliables", ha plantejat.
Merz ha advertit de l'"enfonsament" de la "confiança en les institucions" resultat d'un "atac actiu de partits radicals d'esquerra i dreta". "A Alemanya i a tot Europa hem de repensar a fons la llibertat, la seguretat del dia a dia, la pau i les nostres pròpies fortaleses i febleses", ha proposat abans d'alertar d'"amenaces molt concretes".
El canceller ha expressat la "intenció" de "tirar el nostre país endavant" perquè "hi ha reformes que no es poden posposar". "Estic fermament convençut que l'èxit de les nostres reformes no només millora la nostra coexistència, sinó el nostre autoconcepte i la nostra imatge a l'exterior. Alemanya pot canviar", ha proposat. Però per fer-ho cal "fortalesa de caràcter, fermesa i paciència" i també ha demanat "temps".
"El nostre país ha de ser una altra vegada la terra dels nous començaments", ha apel·lat abans d'esmentar l'"ascensor social" i la "prosperitat" als quals també han de tenir accés els joves, "especialment els joves".