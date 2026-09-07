Merz reconeix "commoció" per la victòria de l'AfD i subratlla que no es negociaran els valors constitucionals

Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler
MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
El canceller alemany, Friedrich Merz, ha reconegut aquest dilluns la seva "commoció" per la victòria d'Alternativa per a Alemanya (AfD) a la regió de Saxònia-Anhalt, i, tot i que ha dit acceptar el resultat de les urnes, ha subratllat que les institucions són estables i els valors constitucionals alemanys "no es negociaran".
"Tots estem profundament commocionats. No ens ho esperàvem d'aquesta manera. Per descomptat, ho hem d'acceptar", ha afirmat el també líder de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) en una conferència de premsa després de la devastadora victòria electoral de l'AfD a l'estat de l'Alemanya oriental, que deixa l'extrema dreta a punt de governar per primera vegada des del 1945.
Malgrat reclamar que acceptar els resultats és l'"essència mateixa de la democràcia", Merz ha incidit que hi ha coses que no se sotmeten a votació com són "les normes de convivència i els valors de la Constitució". D'aquesta manera, ha recalcat que aquests valors "no estan subjectes a negociació per part de l'Estat".
"Al nostre país, el poder s'atorga, no s'arrabassa, i la minoria no és enemiga de la majoria", ha declarat, després d'assenyalar que l'executiu federal vetllarà pel compliment de la Constitució, en un missatge adreçat no només a la població alemanya sinó als socis europeus, després de l'alarma generada pel triomf electoral de la ultradreta.
"Sabem que Alemanya té una responsabilitat especial per la seva història. Mantindrem sempre el nostre ordre polític i el nostre ferm arrelament a Europa", ha afegit.