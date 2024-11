Merz reclama a Scholz que se sotmeti a un vot de confiança de manera immediata

BERLÍN 7 nov. (DPA/EP) -

El líder de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) d'Alemanya, Friedrich Merz, ha reclamat al canceller, Olaf Scholz (SDP), que en comptes de celebrar al gener el vot de confiança davant el Bundestag (la cambra baixa del Parlament) ho faci de manera immediata, "no més tard de principis de la setmana vinent", si bé el dirigent socialdemòcrata ha insistit aquest dijous que no contempla modificar el seu full de ruta.

"No hi ha cap raó perquè la votació sigui al gener", ha dit Merz en una conferència de premsa, l'endemà que el cap de govern confirmés la ruptura amb el Partit Liberal (FDP). Si els diputats no avalen l'actual executiu, s'haurien de celebrar eleccions anticipades, cosa que la CDU ja fa temps que reclamava.

"No ens podem permetre un govern que no tingui majoria durant mesos i que després hi hagi una campanya electoral de diversos mesos més", ha lamentat Merz, en una crida a agilitzar els terminis que vol exposar el president, Frank-Walter Steinmeier.

Scholz, que ha convocat el cap de la CDU aquest mateix dijous per a una reunió, no ha donat indicis de voler avançar la votació i fins i tot ha repetit que vol que sigui "a principis de l'any vinent". El canceller ha assenyalat que "els ciutadans aviat tornaran a tenir la possibilitat de decidir com continuen les coses".

La crisi de la coalició governant ja era més que evident des de fa setmanes i s'ha saldat amb la sortida de la formació més feble del tripartit, l'FDP. Scholz va destituir el líder dels liberals, Christian Lindner, de la cartera de Finances, on ha incorporat Jorg Kukis, un antic assessor de la seva plena confiança.

En canvi, el també liberal Volker Wissing ha optat per mantenir-se com a ministre de Transports i deixar l'FDP, per no ser "una càrrega" per al partit. "No m'allunyo dels seus valors bàsics i no vull afiliar-me a un altre (partit). Vull continuar sent fidel a mi mateix", ha esgrimit en una compareixença, malgrat que els seus secretaris d'estat han confirmat en cadena la dimissió.

El Partit Socialdemòcrata de Scholz té ara com a únic soci de coalició els Verds, el líder dels quals, Robert Habeck, ha apel·lat a la confiança ciutadana. "No dubteu de la força d'aquest país. Hem superat reptes completament diferents", ha dit en un comunicat.

Així, ha instat a "no dubtar de la democràcia", malgrat que ha admès que les discrepàncies en el si de la coalició --"un govern impopular" com ell mateix ha reconegut-- pot haver llastrat la confiança general en les autoritats i en la política.