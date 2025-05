Merz perd contra tot pronòstic la primera votació per ser elegit canceller d'Alemanya

BERLÍN 6 maig (DPA/EP) -

El líder democristià Friedrich Merz no ha estat elegit canceller d'Alemanya en primera votació, després que, contra tot pronòstic, no hagi aconseguit la majoria absoluta que teòricament li garanteix la coalició entre la Unió Cristianodemòcrata (CDU), la Unió Social Cristiana de Baviera (CSU) i el Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD).

Aquests tres partits sumen 328 dels 630 escons del Bundestag, la cambra baixa, però la candidatura de Merz només ha rebut el suport de 310 diputats, sis per sota dels necessaris. La votació és secreta, per la qual cosa en un primer moment no és clar on s'ha produït la fuita de vots.

Els diputats hauran de ser convocats a una segona ronda, tot i que no té per què ser necessàriament immediata. Els partits ja han encetat converses per estudiar el camí a seguir, ja que un canceller no havia fracassat mai en la primera votació parlamentària.

La Constitució estableix que el Bundestag té 14 dies per elegir un canceller per majoria absoluta i, passat aquest termini, n'hi ha prou amb la majoria simple. Si es donés aquest cas, el president alemany, Frank-Walter Steinmeier, durant els set dies següents hauria de designar el candidat elegit com a cap de govern o dissoldre el Parlament per convocar eleccions.

La líder d'Alternativa per a Alemanya (AfD), Alice Weidel, ha assegurat per les xarxes socials que la votació d'aquest dimarts evidencia com n'és de "feble" aquesta nova coalició, que ja va ser "derrotada" a les urnes el passat mes de febrer. En aquells comicis, la ultradreta es va enfilar fins a la segona plaça, per darrere els conservadors i per davant els socialdemòcrates.

El primer secretari d'AfD al Bundestag, Bernd Baumann, també ha apuntat per les xarxes socials que la segona votació se celebrarà en principi dimecres. Segons Baumann, Merz "ha pagat el preu per totes les seves maquinacions" en campanya i pel "monstruós frau electoral".