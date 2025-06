Merz no veu motius per "criticar" els bombardejos dels Estats Units a l'Iran

BERLÍN 23 juny (DPA/EP) -

El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, ha afirmat que no veu motius per "criticar" els bombardejos dels darrers dies tant d'Israel com dels Estats Units a l'Iran, en un clar gest de suport a les iniciatives militars empreses per tots dos països.

"Ni nosaltres ni jo personalment tenim motius per criticar el que Israel va començar fa una setmana, ni tampoc per criticar el que Estats Units han fet aquest cap de setmana", ha esgrimit Merz durant un acte sobre la indústria alemanya celebrat a Berlín.

El canceller ha apuntat que aquestes accions "no estan exemptes de riscos", però també entén que "deixar les coses com estaven tampoc no era una opció". En aquest sentit, ha identificat l'Iran com un "règim terrorista", una "part essencial de l'eix del mal", parafrasejant l'expresident nord-americà George W. Bush.

Merz creu, de fet, que els atacs encetats per Israel el 13 de juny també beneficien altres països, ja que "interessa" a Alemanya.

El canceller va arribar a dir després de l'inici dels bombardejos que les forces israelianes estaven fent "la feina bruta" als països occidentals, termes que ha evitat repetir. "Ho vaig dir així, no cal repetir-ho. Es pot expressar d'una o altra manera", ha declarat.

Quant a les futures conseqüències d'aquests atacs, s'ha mostrat "força confiat" que no hi haurà "gaires complicacions", tot i que alhora ha admès que sembla "massa aviat" per posar sobre la taula una valoració "definitiva". Sí que ha advertit que el bloqueig de l'estret d'Ormuz tindria conseqüències econòmiques imprevisibles a escala global.