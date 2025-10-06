Merz defensa que Alemanya es retiri d'Eurovisió si expulsen Israel del concurs

BERLÍN 6 oct. (DPA(EP) -
El canceller alemany, Friedrich Merz, ha considerat aquest diumenge que Alemanya s'hauria de retirar del Festival d'Eurovisió si s'exclou Israel, en resposta a la creixent pressió sobre els organitzadors i després que països com Espanya, Irlanda i els Països Baixos hagin amenaçat amb no presentar-se al concurs si no es prohibeix la participació israeliana, en rebuig a l'ofensiva militar a Gaza.
Preguntat sobre si Alemanya hauria de renunciar voluntàriament a participar en l'espectacle que tindrà lloc a la capital austríaca, Viena, el maig del 2026, el canceller ha assenyalat que "hi donaria suport". "Crec que és un escàndol que s'estigui proposant. Israel hi ha de ser", ha afegit en una entrevista concedida a la cadena estatal ARD.
Aquestes declaracions arriben després que la Unió Europea de Radiodifusió (UER), que comprèn les cadenes nacionals --les quals s'encarreguen de seleccionar les candidatures, coordinar les retransmissions en directe i supervisar els procediments de votació-- hagi convocat al novembre una reunió en línia amb totes les cadenes en la qual està previst que votin sobre la participació o no d'Israel.
La pressió sobre els organitzadors del concurs ha anat en augment durant setmanes, i diverses cadenes de televisió, entre les quals l'espanyola, l'irlandesa i la neerlandesa, han amenaçat amb retirar-se si no s'exclou Israel del concurs, com sí que va fer la UER amb Rússia l'any 2022 per la invasió a gran escala sobre Ucraïna.