Merz confirma un debat dins el Govern alemany sobre la venda d'armes a Israel

TURKU (FINLÀNDIA), 27 (DPA/EP)

El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, ha afirmat que el seu govern està immers en un debat sobre l'abast de la seva col·laboració amb Israel en plena ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, en al·lusió al creixent debat sobre la possible paralització de la venda d'armament.

Merz ha afirmat que la possibilitat de suspendre les vendes "és objecte de consultes internes" dins l'executiu, en el qual la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i la seva filial bavaresa (CSU) governen en coalició amb el Partit Socialdemòcrata (SPD). "Primer ho debatrem dins el govern i després prendrem decisions", ha assenyalat durant una conferència de premsa amb el primer ministre finlandès, Petteri Orpo.

Merz, que es manté en "estret contacte" amb les autoritats israelianes, ja va endurir dilluns el to cap a l'executiu de Benjamin Netanyahu en assenyalar que "provocar tant patiment a la població civil" de la Franja "ja no es pot justificar per la lluita contra el terrorisme de Hamas".

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors alemany, Johann Wadephul, va admetre des de Madrid el "gran dilema polític i moral" al qual s'enfronta Alemanya amb tot allò que té a veure amb Israel pel seu passat històric, però ara com ara ha descartat un embargament en la venda d'armes que han plantejat països com Espanya.