Merz avança que buscarà acords amb la socialdemocràcia per formar govern

BERLÍN 24 febr. (DPA/EP) -

El líder de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), Friedrich Merz, ha dit aquest dilluns després de guanyar les eleccions que vol formar govern tan aviat com sigui possible i ha deixat la porta oberta als socialdemòcrates (SPD) per parlar sobre els possibles acords de coalició, un cop exclosa l'opció d'Alternativa per a Alemanya (AfD).

"Estic decidit a mantenir converses constructives, bones i ràpides amb els socialdemòcrates", ha dit Merz, qui confia poder formar govern "als voltants de Setmana Santa" o finals d'abril.

Merz ha avançat que aquest dilluns parlarà amb els presidents de l'SPD, Lars Klingbeil i Saskia Esken, si bé en els pròxims dies es posarà en contacte amb el canceller sortint, Olaf Scholz, qui ha promès que acabarà de la millor manera col·laborant en el procés de transició.

Tot i que els conservadors i els socialdemòcrates sovint han estat socis de coalició, l'SPD ja ha destacat un seguit de possibles punts de fricció que podrien dificultar les converses. No obstant això, Merz confia a poder evitar aquests esculls.

En aquest sentit, la Unió Social Cristiana (CSU), soci de la CDU que ha obtingut el 6 per cent dels vots, ha apel·lat a la responsabilitat de la coalició conservadora i dels socialdemòcrates per portar a bon port un acord de govern que els allunyi de formacions extremistes.

En clara al·lusió a AfD, el president de la CSU, Markus Söder, ha alertat que "aquest és l'últim cartutx de la democràcia", després que la ultradreta hagi obtingut el millor resultat de la seva història amb el 20,8 per cent dels vots, que els situa com a primera força de l'oposició.

La coalició CDU-CSU es va imposar diumenge en les eleccions parlamentàries amb el 28,5 per cent dels vots, per davant el 20,8 d'AfD i enmig del daltabaix dels socialdemòcrates, que han caigut fins al 16,4 per cent.