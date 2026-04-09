Merz anuncia la represa del diàleg amb l'Iran però preveu "dificultats"

MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El canceller alemany, Friedrich Merz, ha anunciat aquest dijous la represa del diàleg amb les autoritats iranianes ara que els Estats Units (EUA) i l'Iran s'han adherit a un alto el foc, si bé ha aventurat que aquestes converses seran "difícils".
"Després d'un llarg silenci, motivat per raons de pes per part nostra, el Govern alemany ha decidit reprendre ara les converses amb Teheran. Ho fem en consulta amb els EUA i els nostres socis europeus, ha explicat.
Merz ha assenyalat que "l'objectiu és contribuir a l'èxit de les pròximes negociacions entre els EUA i l'Iran per posar fi a la guerra a la regió", tal com ha recollit la cadena ARN, la televisió pública alemanya.
Així, ha explicat que durant una conversa amb el president nord-americà, Donald Trump, li ha demanat que mantingui les negociacions amb Teheran. A més, ha criticat els atacs d'Israel contra el Líban.
"Observem la situació a tota la regió amb gran preocupació, però amb especial preocupació la situació al sud del Líban", ha sostingut, abans de destacar que "l'èxit diplomàtic no està assegurat, en absolut".