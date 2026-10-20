Merz adverteix que Rússia busca "desestabilitzar" Europa i que la UE pot sostenir a Ucraïna sense els EUA

Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, ha advertit aquest dilluns per la nit que l'objectiu del president rus, Vladímir Putin, va molt més allà dels guanys territorials a Ucraïna i busca "desestabilitzar tot l'ordre polític" d'Europa, al mateix temps que ha garantit que la Unió Europea (UE) i altres aliats estan capacitats per seguir finançant a Kíiv enfront de la retirada de suport per part dels Estats Units.
En una entrevista concedida a la cadena de televisió de Bloomberg, Merz ha abordat la tibant relació amb l'Administració nord-americana liderada per Donald Trump, qui ha paralitzat l'ajuda militar i ha advocat per cessar les hostilitats amb condicions criticades per Kíev.
El dirigent alemany ha revelat que en les seves converses habituals amb el mandatari republicà intenta convèncer-li que "una Europa estable" i la UE "com a soci al món és alguna cosa que també val la pena per als nord-americans".