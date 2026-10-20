Publicat 20/10/2026 07:20

Merz adverteix que Rússia busca "desestabilitzar" Europa i que la UE pot sostenir a Ucraïna sense els EUA

Arxiu - El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, durant la recepció del primer ministre de Lituània.
Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

   MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

   El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, ha advertit aquest dilluns per la nit que l'objectiu del president rus, Vladímir Putin, va molt més allà dels guanys territorials a Ucraïna i busca "desestabilitzar tot l'ordre polític" d'Europa, al mateix temps que ha garantit que la Unió Europea (UE) i altres aliats estan capacitats per seguir finançant a Kíiv enfront de la retirada de suport per part dels Estats Units.

   En una entrevista concedida a la cadena de televisió de Bloomberg, Merz ha abordat la tibant relació amb l'Administració nord-americana liderada per Donald Trump, qui ha paralitzat l'ajuda militar i ha advocat per cessar les hostilitats amb condicions criticades per Kíev.

   El dirigent alemany ha revelat que en les seves converses habituals amb el mandatari republicà intenta convèncer-li que "una Europa estable" i la UE "com a soci al món és alguna cosa que també val la pena per als nord-americans".

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