Meloni i Orbán destaquen els seus punts comuns sobre migració irregular malgrat les diferències respecte a Ucraïna

MADRID, 25 juny (EUROPA PRESS) -

La primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, i el seu homòleg hongarès, Viktor Orbán, s'han reunit aquest dilluns a Roma per parlar sobre la presidència rotatòria de la Unió Europea, que Hongria exercirà durant sis mesos a partir del proper 1 de juliol, i han destacat els seus punts en comú respecte a la migració irregular i el "repte demogràfic" malgrat les seves diferències respecte al conflicte a Ucraïna.

"Coincidim pel que fa a la gestió dels fluxos migratoris. Coincidim que el nou enfocament europeu que s'ha desenvolupat en els últims mesos, també gràcies a l'impuls d'Itàlia basat en (...) la lluita contra la immigració il·legal massiva, la lluita contra els traficants i el compromís de construir un nou model de cooperació i associació amb les nacions d'origen i trànsit que sigui beneficiós per tots i arribar a l'arrel de les causes de la migració", ha assegurat Meloni durant una roda de premsa recollida per l'agència de notícies italiana Adnkronos.

Així mateix, han coincidit que "és important experimentar" amb noves mesures contra la migració irregular i que s'ha de crear una estratègia europea per al desenvolupament del continent africà.

"Hem parlat de la immigració il·legal. Vostès estan més prop d'Àfrica que nosaltres, però també venen a nosaltres, així que la situació a Àfrica també ens preocupa. Segons els nostres càlculs, en els propers 20 anys la població d'Àfrica augmentarà en 750 milions de persones, així que hi ha dues solucions: o tenim un projecte de desenvolupament per a Àfrica amb el qual aconseguim que segueixi sent la llar dels africans o hi haurà una immigració massiva que no podrem gestionar", ha manifestat Orbán.

Respecte al repte demogràfic, Meloni ha asseverat que les baixes taxes de natalitat són un problema "que afecta a tot el continent" i que cap dels països arriba a la "taxa de reemplaçament", que es refereix al nombre mínim de fills per dona que garanteix la continuïtat de la població, i que és "una de les condicions prèvies" per "construir una Europa forta" que pugui "tornar a ser protagonista al món".

"Si no afrontem junts aquest repte i no som capaços d'invertir aquesta tendència a mig i llarg termini els nostres sistemes econòmics, els nostres sistemes socials, els nostres sistemes de benestar seran insostenibles, i per això sempre hem considerat que hem de treballar junts en aquest assumpte", ha afegit Meloni.

A més, Hongria també planeja presentar un acord sobre competitivitat, el "principal problema d'Europa", segons Orbán, que pretén construir "una indústria forta en la qual la transició verda sigui col·laborativa i que no actuï contra l'economia".

"Estic convençut que sense una major competitivitat es perdran llocs de treball europeus en la propera dècada", ha afegit el mandatari hongarès.